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İstanbul Pendik'te elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine 3 ay boyunca para yatıran ancak kendilerine verilen makbuzların sahte, faturaların ise ödenmediğini öğrenen vatandaşlar önce ödeme merkezinin yolunu tuttu. Ödeme merkezine gittiklerinde merkezin kapalı olduğunu gören ve ikinci şoku yaşayan mahalleli soluğu polis merkezinde aldı. Mağdurlar, karakolda ise ödeme yaptıkları dolandırıcının kayıplara karıştığını öğrendi.
"İHBARNAME GELDİ"
İHA'da yer alan habere göre dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Ali Rıza Koçak, ”Bana, faturamı ödemediğime dair ihbarname geldi. Ödeme merkezine ortalama 600 liralık fatura ödemesi yaptım. Bin 200 lira ödediğini söyleyen aileler de var. Böyle yerlere neden göz yumuyorlar? İnsanlar istediği gibi yer açıp insanları dolandırabiliyorlar mı? İnsanlar burada bekliyor adam yok" dedi.
"VURGUNU YAPIP GİDİYOR"
Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sen bu tabelayı neye göre veriyorsun? Herkes böyle istediği gibi açıp insanları dolandırıp gidecek mi? Burada muhtemelen 1000 tane ev buraya gelip ödeme yapıyordur. Çünkü uzun süredir burada. Adam en son vurgunu yapıp gidiyor. Kimdir? Nedir? Bilmiyorsun. Sen gelip faturanı ödeyip gidiyorsun. Devlet yetkililerinin bir an önce bunu bulmaları lazım. Bizim mağduriyetimizi gidermeleri lazım."
"BİN 200 LİRA DOLANDIRILDIM"
Mehmet Büyüktepe isimli vatandaş ise "250 lira da ben verdim. Burada bir bayan vardı. O bayan iyiydi. Diğeri geldi hemen aldı faturayı yatırdım parasını verdim. Daha sonra bana kağıt geldi faturamı ödenmediği için. 10 gün içinde doğal gazımın kesileceğinden götürdüm hemen verdim. Buna devlet el atsın” dedi.
Hanife Okumuş isimli vatandaş ise "Ben de 1200 lira dolandırıldım. Bütün mahalle mağduruz. Kim karşılayacak şimdi bizim sıkıntılarımızı? Nasıl olacak yani? Ben dul bir kadınım şimdi nasıl yatırayım aynı faturaları? Bütün mahalle mağduruz” diye konuştu.
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