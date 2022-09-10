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Faydaları saymakla bitmiyor... Eklem ağrısına ve iltihaba şifa olan baharat adeta yok satıyor!

Ağrıların kaynağı olan artrit, halk dilinde eklemlerde iltaplı durum oluşturma durumuna deniyor. Bu ağrıları hafifletecek hatta yok edebilecek mucize bu baharatın içerisinde gizli.

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  • Faydaları saymakla bitmiyor... Eklem ağrısına ve iltihaba şifa olan baharat adeta yok satıyor!

    Romatizmal hastalıklara, ağrılara ve şişmelere nedeen olan artrit, yaşlılarda daha sık görülse de günümüzde genç kesimlerde de rastlanmakta. İlk olarak bu rahatsızlığı gidermenin yolu doktor reçeteli ilaç kullanmak olsa da kişiler doğal yöntemlerle de ağrılarını giderebilir.
  • Faydaları saymakla bitmiyor... Eklem ağrısına ve iltihaba şifa olan baharat adeta yok satıyor!

    AĞRIYI AZALTIR

    Artrit belirtilerini ve verdiği rahatsızlığı azaltmakta kullanılan en etkili yöntem zerdeçaldır. Bu mucizevi bitki içerisinde kurkumin barındırdığı için ağrıları hafifletmekte oldukça başarılıdır.
  • Faydaları saymakla bitmiyor... Eklem ağrısına ve iltihaba şifa olan baharat adeta yok satıyor!

    ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

    -Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    -Kolestrolü düşürür ve dengeli seviyede tutar,

    -Eklem ağrılarını ve oluşturduğu yan etkileri azaltır,

    -Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklarda olumlu etkiler gözlenmiştir,

    -Kan şekerini dengede tutmayı sağlar.
  • Faydaları saymakla bitmiyor... Eklem ağrısına ve iltihaba şifa olan baharat adeta yok satıyor!

    UZMANLAR ÖNERİYOR

    Uzmanların söylediklerine göre zerdeçal, anti-inflamatuar özellikleri ve başta kurkumini barındırması sebebiyle kronik ağrının tedavisinde yararlı. Bu konuda çalışma yapan bilim insanları konu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

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