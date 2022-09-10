Romatizmal hastalıklara, ağrılara ve şişmelere nedeen olan artrit, yaşlılarda daha sık görülse de günümüzde genç kesimlerde de rastlanmakta. İlk olarak bu rahatsızlığı gidermenin yolu doktor reçeteli ilaç kullanmak olsa da kişiler doğal yöntemlerle de ağrılarını giderebilir.