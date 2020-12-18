Faz Tanımı:

Faz kelimesinin anlamı; tekdüze dairesel bir hareket, harmonik hareket veya herhangi bir büyüklüğün periyodik değişimleri periyodundaki değişimler, dönme, salınım veya varyasyonun standart konumundan ileri sürdüğü veya kabul edildiği andan itibaren basit bir harmoni. Homojen olmayan bir fizikokimyasal sisteminde bir madde, homojen, fiziksel olarak ayrı ve mekanik olarak parçalanabilir bir kısmı mevcuttur.

Faz Nedir TDK:

Fizik olarak elektrik geriliminde evre olarak tanımlanır.

Faz Örnek Anlatımı:

Kimya ve fizikte, bir faz, katı, sıvı, gaz veya plazma gibi fiziksel olarak ayırt edici bir madde şeklidir. Maddenin bir fazı, nispeten homojen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olması ile karakterize edilir. Fazlar maddenin hallerinden farklıdır. Maddenin halleri (sıvı, katı, gaz) olan fazlar ancak önemli ama farklı fazlarda mevcut maddenin aynı durumda kalabilir.

Örneğin, sıvı karışımlar, bir yağ fazı ve bir sulu faz gibi çoklu fazlarda bulunabilir. Faz terimi, bir faz diyagramındaki denge durumlarını tanımlamak için de kullanılabilir. Faz bu bağlamda kullanıldığında, genellikle bir durumla eşanlamlıdır, çünkü fazı tanımlayan nitelikler maddenin organizasyonunu, sıcaklık ve basınç gibi değişkenleri içerir.

Mezofazlar; Katı ve sıvı arasındaki ara fazladır. Tek bir madde durumunda birden fazla faz olabilir. Örneğin, bir katı demir çubuğu birden fazla faz içerebilir (örneğin martensit, östenit). Bir yağ ve su karışımı, iki faza ayrılacak bir sıvıdır.

Dengede, maddenin iki fazın da özelliklerini göstermediği iki faz arasında dar bir boşluk vardır. Ara yüz olarak bilinen bu bölge çok ince olabilir, ancak önemli etkiler yapabilir.