Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama: Böyle bir son yazmam lazımdı

"ADLİYEYE EL ELE GİRDİK, EL ELE ÇIKTIK"

Dava sonrası eski eşiyle mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söyledi; çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.



Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde.



İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...

Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.

Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle...