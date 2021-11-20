Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Fethiye-Kaş yolunda meydana geldi. Resul Enes'in kullandığı 09 AFZ 073 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ramazan Meltem (44) yönetimindeki 07 EUL 41 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Meltem'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Enes ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Seydikemer Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Personelimiz Ramazan Meltem´i elim bir kaza sonucu kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah´tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve belediyemize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.