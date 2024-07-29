İLK FAİZ İNİDİRİMİ İÇİN GÖZLER EYLÜL AYINDA

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Haziran'da aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mayıs'ta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Analistler, söz konusu verilerin ılımlı bir hızda artmasının, ekonomiye zarar vermeden enflasyonu yavaşlatmak isteyen Fed yetkilileri için cesaret verici olduğunu belirtti. Verilerin, Fed'in ilk faiz indirimine Eylül ayında gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği kaydedildi.