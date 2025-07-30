"FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEZSE TRUMP'IN ÖFKESİ BİR KEZ DAHA ARTABİLİR"

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, "Fed'in bağımsızlığı şu anda onlarca yıldır olmadığı kadar tehdit altında." dedi. En azından Powell'ın, merkez bankasının bağımsızlığının değerini vurgulayan çok sayıda büyük ABD bankasının önde gelen temsilcisi tarafından desteklendiğini ifade eden Weidensteiner, "ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yakın zamanda yaptığı açıklamada, Powell'ın isterse Mayıs 2026'ya kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürebileceğini söyledi. Dolayısıyla Powell'ın görevden alınması, en azından şimdilik, söz konusu değil." diye konuştu.

Weidensteiner ancak Fed toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi durumunda Trump'ın öfkesini bir kez daha artırabileceğini aktardı.

"ABD'de son açıklanan enflasyon verileri endişe verici olmasa da yüksek tarifelerin etkisi görünür olmaya başladı." ifadesini kullanan Weidensteiner, Bankanın tarifelerin etkisi hakkında daha fazla işaret görmek isteyeceğini ve muhtemelen faizlerde değişiklik yapmayacağını söyledi.