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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed toplantı tarihleri: 2024 Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Fed toplantı tarihleri: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Karar için gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Bilindiği gibi, bu sene 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Fed toplantı tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi ay açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 20:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:03
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        Fed faiz kararı bekleniyor. Hatırlanacağı gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Eylül ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

        Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'de eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

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        Diğer toplantı tarihleri:

        17-18 Eylül 2024

        6-7 Kasım 2024

        17-18 Aralık 2024

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