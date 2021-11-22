ABD Merkez Bankası 2021 toplantı takvimini belirlemişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 8. toplantısı Aralık ayında gerçekleşecek. İşte detaylar...
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED toplantısının tarihleri yılbaşında duyurulmuştu. Önümüzdeki FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.
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