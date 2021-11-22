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FED toplantısı ne zaman 2021? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Başkanı Powell'dan açıklama...

Ekonomide gözler bu kez FED toplantısının tarihine çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız FED toplantısının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. İşte merakla beklenen toplantı ile ilgili ayrıntılar...

FED toplantısı ne zaman 2021? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Başkanı Powell'dan açıklama...

ABD Merkez Bankası 2021 toplantı takvimini belirlemişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 8. toplantısı Aralık ayında gerçekleşecek. İşte detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısının tarihleri yılbaşında duyurulmuştu. Önümüzdeki FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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