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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Felipe Melo'dan emeklilik kararı! - Galatasaray Haberleri

        Felipe Melo'dan emeklilik kararı!

        Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 41 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:48
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        Felipe Melo'dan emeklilik kararı!
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        Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktı. Melo, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, hayatının en önemli dönemlerinden birini kapattığını, futbola minnettar olduğunu ve görev yaptığı kulüplerle, eski takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

        Futbola Brezilya’nın Flamengo takımında başlayan Felipe Melo kariyerinde; Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense'de forma giydi.

        41 yaşındaki futbolcu, 4 sezon forma giydiği Galatasaray'da 8 kupa kaldırdı.

        Kariyeri boyunca 721 maça çıkan Felipe Melo, 53 gole imza atarken, Brezilya Milli Takım formasıyla da 19 maç oynayıp, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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