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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sıcak hava uyarısı - 25 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sıcak hava uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak ve rüzgarlı havanın etkisi altında. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak. Diğer yandan Ağrı ve çevresinde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 07:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 07:32
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 42°

        Antalya

        Güneşli 45°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 42°

        Ağrı

        Yağmurlu 32°

        Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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