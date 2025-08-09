Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. TFF, konuya ilişkin değerlendirmede bulunurken, maçı ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Peki, "Fenerbahçe Alanyaspor maçı neden ertelendi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak? " İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı tarihi...
Fenerbahçe Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında oynanacak Alanyaspor maçının, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle ertelenmesi için geçtiğimiz günlerde bir başvuru yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ise ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak temsilcilerimizin maçlarını ertelediğini duyurdu. Peki, "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
TFF'den yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.