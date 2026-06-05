Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimler? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aday mı?

HAKAN SAFİ

Ali Koç yönetiminde bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve iş dünyasındaki başarılarıyla öne çıkan Safi, Fenerbahçe için modern ve yenilikçi bir yönetim anlayışı vadettiğini ifade ederek, genç ve enerjik bir ekiple başkanlığa adaylığını resmen sundu.