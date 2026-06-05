Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimler? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aday mı?
Fenerbahçe'de seçim heyecanı zirvede! Kulüp tarihine damga vuracak yarış öncesi tüm gözler o büyük güne çevrildi… Kazanan kim olacak? Ayrıntılar haberimizde.
Fenerbahçe’de seçim heyecanı zirvede! Kulüp tarihine damga vuracak yarış öncesi tüm gözler o büyük güne çevrildi… Kazanan kim olacak?
FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?
Yüksek Divan Kurulu’na yapılan resmi başvuruların ve gerekli delege imzalarının eksiksiz şekilde sunulmasının ardından, Fenerbahçe’de yeni dönemde başkanlık için yarışacak isimler kesinleşti. Mevcut başkan Sadettin Saran’ın yeniden aday olmama kararı aldığı bu olağanüstü seçim sürecinde, kulübün geleceğine yön vermek isteyen iki güçlü aday, kongre üyelerinin oylarına talip olacak.
AZİZ YILDIRIM
Kulüpte 1998-2018 yılları arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yaparak adını tarihe yazdıran deneyimli isim, Fenerbahçe’nin 120. yılına güçlü bir başlangıç yapma ve camiada yeniden birlik sağlama hedefiyle 6 Mayıs 2026 tarihinde adaylığını resmen açıkladı.
HAKAN SAFİ
Ali Koç yönetiminde bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve iş dünyasındaki başarılarıyla öne çıkan Safi, Fenerbahçe için modern ve yenilikçi bir yönetim anlayışı vadettiğini ifade ederek, genç ve enerjik bir ekiple başkanlığa adaylığını resmen sundu.