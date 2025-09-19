Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?

        Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

        Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu için geri sayım sürüyor. Başkanlık seçimi öncesinde, başkan adayları arasında yer alan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiği duyurdu. Başkan adaylar kadar, Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 19:15 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Chobani Stadı'nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçeklecek olağanüstü genel kurul öncesinde, Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleceği tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Seçim takviminin belli olmasının ardından, başkan adayları yönetim listelerini açıkladı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK?

        Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

        3

        FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

        Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

        Fenerbahçe başkan adayları: Ali Koç ve Sadettin Saran oldu.

        4

        ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

        Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman

        5

        SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

        Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

        6

        REKOR KATILIM BEKLENİYOR

        Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

        Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

        20 Eylül'de başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

        YENİ BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

        İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

        Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

        Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"