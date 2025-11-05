Habertürk
        Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i ağırlayacak! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i ağırlayacak!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. haftasında yarın Fransa ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:13
        F.Bahçe Beko, ASVEL'i ağırlayacak!
        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Son şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin geride kalan 8 haftasında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 16. sırada girdi.

        Organizasyonda çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan LDLC ASVEL ise 20. ve son basamakta yer aldı.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

        Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, EuroLeague'de 15. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 14 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.

