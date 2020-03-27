Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ancak durumunun iyi olduğunu duyurdu. İlker Üçer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, elbette iyi bir haber değil ancak şu an için tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında (o da bugün neredeyse sıfırlandı) herhangi bir sorunum yok. Halsizlik, baş ağrısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi. İki ya da üç gün beni yokladılar, sonra vedalaştık. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Halihazırda ciddi bir süreyi geride bıraktım ve umarım sonuna kadar bu şekilde atlatabilirim. Özetle, okuduğumuz ya da izlediğimiz endişe verici birçok semptom benim sürecimde oluşmadı. Elbette bu söylediklerimde, 'hastalığı önemsemeyin' ya da 'hafife alın' mesajı çıkmasın lütfen. Büyüklerimizin durumu için ekstra hassasiyet göstermemiz gerektiği de zaten hepimizin malumu. Hastalıkla ilgili herkesin çok endişeli olduğunu biliyorum ancak bu şekilde de seyredebildiğine canlı bir örnek olabilmesi için yaşadıklarımı paylaşmak istedim."

Şu an önceliğinin hastalığı kimseye bulaştırmamak olduğunu vurgulayan Üçer, "Bu, gerçekten en büyük sorumluluk ve beni hastalık sürecinde en çok zorlayan konu da bu psikoloji oldu. Evimdeyim ve olmam gerektiği kadar izole kalacağım. Şu anda bu durumla baş edebilmek için de hepimizin yapması gereken de bu gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İlker Üçer, kendisine yardımcı olan Fenerbahçe Kulübüne ve dostlarına da teşekkür ederek, en kısa sürede olumlu haberler paylaşmak istediğini kaydetti.