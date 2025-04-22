Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefesler tutuldu. İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazanmıştı. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçının başlayacağı saat...