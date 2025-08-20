Fenerbahçe – Benfica maçı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica ile bugüne kadar oynanan 6 maçın, 3'ünü Benfica kazanırken, 2 karşılaşmayı temsilcimiz galip gelen taraf oldu. 1 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe – Benfica maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı tarihi ve maç saati...