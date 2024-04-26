Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?
Süper Lig'İn 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak. 100 ülkede canlı olarak yayınlanacak dev maçta, her iki takımın kadro değerinin toplamı 11 milyar 915 milyon TL olarak açıklandı. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımdaki eksiklikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçının biletleri 26 Nisan tarihi itibarıyla genel satışa sunuldu. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının oynanacağı tarihi ve saati gündemine aldı. Peki, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Süper Lig’in 34. haftasında, Beşiktaş’ı konuk ediyor.
Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LİG MAÇLARI
İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.
Taraflar, Ülker Stadı'nda 42 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 11 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere tamamlandı.
Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 61 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 56 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.