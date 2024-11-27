Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5’e 2 pas çalışmasına geçildi.