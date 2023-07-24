Fenerbahçe'de transfer gündemi: İki isme flaş teklif!

Daily Mail'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, 25 yaşındaki file bekçisinin transferi için Fenerbahçe ile görüşüyor.

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İngiliz ekibinin oyuncu için 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği belirtilen haberde, Altay için Ajax'ın da devrede olduğunun altı çizildi.