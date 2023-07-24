Fenerbahçe'de transfer gündemi: İki isme flaş teklif!
Transferin flaş takımlarından Fenerbahçe'de yeni gelişemeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Attila Szalai'yi Hoffenheim'a satan Sarı-lacivertliler başka vedalara da hazırlanıyor. Satışın gündemindeki isimler ise Altay Bayındır ve Joao Pedro. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok yıldız ismi kattı.
Transfer ettiği futbolcular kadar yaptığı satışlarla da adından söz ettiren sarı-lacivertliler son olarak Macar stoperi Attila Szalai'yi Hoffenheim'a sattı.
MANCHESTER UNITED'DAN ALTAY'A KANCA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, 25 yaşındaki file bekçisinin transferi için Fenerbahçe ile görüşüyor.
İngiliz ekibinin oyuncu için 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği belirtilen haberde, Altay için Ajax'ın da devrede olduğunun altı çizildi.
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan boşalacak kaleci pozisyonunu Dominik Livakovic ile doldurmayı planladığı da aktarıldı.
PEDRO'NUN PEŞİNDE 3 KULÜP VAR
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaşadığı sakatlık sonrasında kendisinden beklenenden uzak bir performans sergileyen Joao Pedro ile yolların ayrılması bekleniyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya'dan Lecce, Hellas Verona ve Torino, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Üç kulübün de oyuncuyu transfer etmek için hayli istekli olduğu belirtilen haberde, kulüplerin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade edildi.