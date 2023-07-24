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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer gündemi: İki isme flaş teklif! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer gündemi: İki isme flaş teklif!

        Transferin flaş takımlarından Fenerbahçe'de yeni gelişemeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Attila Szalai'yi Hoffenheim'a satan Sarı-lacivertliler başka vedalara da hazırlanıyor. Satışın gündemindeki isimler ise Altay Bayındır ve Joao Pedro. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 21:22
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        Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok yıldız ismi kattı.

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        Transfer ettiği futbolcular kadar yaptığı satışlarla da adından söz ettiren sarı-lacivertliler son olarak Macar stoperi Attila Szalai'yi Hoffenheim'a sattı.

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        MANCHESTER UNITED'DAN ALTAY'A KANCA

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Daily Mail'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, 25 yaşındaki file bekçisinin transferi için Fenerbahçe ile görüşüyor.

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        İngiliz ekibinin oyuncu için 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği belirtilen haberde, Altay için Ajax'ın da devrede olduğunun altı çizildi.

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        Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'dan boşalacak kaleci pozisyonunu Dominik Livakovic ile doldurmayı planladığı da aktarıldı.

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        PEDRO'NUN PEŞİNDE 3 KULÜP VAR

        Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaşadığı sakatlık sonrasında kendisinden beklenenden uzak bir performans sergileyen Joao Pedro ile yolların ayrılması bekleniyor.

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        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya'dan Lecce, Hellas Verona ve Torino, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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        Üç kulübün de oyuncuyu transfer etmek için hayli istekli olduğu belirtilen haberde, kulüplerin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade edildi.

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        Geçen sezonun başında sarı lacivertli kulübe transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile çıktığı 28 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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