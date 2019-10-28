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HaberlerFutbol

Fenerbahçe'nin defansı ve orta sahası ligin en golcüsü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9 haftasında savunma ve orta sahadan en fazla gol katkısı sağlayan takımlar arasında lider konumda bulunuyor

Fenerbahçe

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada Fenerbahçe, savunma ve orta sahadan en fazla gol katkısı alan takım olarak ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, savunmadan dört, orta saha merkezinde oynayan oyunculardan da toplamda beş gollük katkı aldı. Fenerbahçe’de, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan son Konyaspor maçında ağları havalandırırken, daha önce de Tolga Ciğerci’nin 2 golünün yanı sıra Emre Belözoğlu da tek golle takımının gol yükünü çeken oyuncular olmuştu.

Danimarkalı stoper Zanka, Ankaragücü ve Konyaspor maçlarında 2 gol, sakatlıklar nedeniyle sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar ilk iki haftada Gazişehir ve Başakşehir karşısında 1'er gol atmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl ise 34 haftanın sonunda savunma oyuncularından toplamda beş gollük bir katkı aldı.

Futbolcularını dönem dönem mevkilerinden farklı bölgelerde görevlendirmek zorunda kalan Ersun Yanal’ın oyuncularının gösterdiği bu fedakarlıktan çok mutlu olduğu, bunun takım ruhunu ve başarıya olan inancı gösterdiğini, tüm takımın sezonu zirvede tamamlama bilincinde olduğunu düşündüğü öğrenildi.

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