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Fenerbahçe'nin filmi 'Ya İstiklal Ya Ölüm'

Fenerbahçe'nin İstanbul'un işgali sırasında Kurtuluş Savaşı'nda aktif rol almasını ve İngiltere Milli Takımı ile General Harrington Kupası'nda oynadığı maçı beyazperdeye taşıyacak olan filmin adı ve gösterim tarihi belli oldu. Murat Şeker, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' adını verdiği filmi Ocak 2021'de gösterime çıkaracak

Murat Şeker

Fenerbahçe...
1907'de kurulan, 19 lig şampiyonluğu elde eden, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme, e-Spor ve masa tenisi şubeleri bulunan, 1968'de Balkan Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı olan 50.509 kişilik stada sahip Türkiye'nin köklü spor kulübü.

Murat Şeker...
Fenerbahçe'nin futboldan voleybola kadar İstanbul'daki ve deplasmandaki her maçını takip edecek kadar koyu bir Fenerbahçeli ve kongre üyesi olan senarist, yapımcı ve yönetmen.

Murat Şeker, İstanbul'un işgali sırasında Fenerbahçe'nin Kuvayi Milli'ye silah temin ederek Kurtuluş Savaşı'nda aktif rol almasını ve İngiltere ile 1923'te oynadığı General Harrington Kupası'nı kazanmasını 3 Temmuz Süreci'nde film haline getirmeye karar verdi.

Senaryosu 2017'den itibaren yazılmaya başlanan filmin adı da gösterim tarihi de belli oldu.
'Ya İstiklal Ya Ölüm'...

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Ali Tanrıverdi ve Çağdaş Dinç ile birlikte senaryosunu yazdığı 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yönetmenliğini ve yapımcılığını yapacak olan Murat Şeker, filmin çekimlerine Mayıs 2020'de başlayacak.
Başkan Ali Koç nezdinde Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeleri tamamlayan Murat Şeker, oyuncu kadrosunu oluşturmaya başladı.
'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün gösterim tarihi ise Ocak 2021 olarak belirlendi.

General Harrington Kupası Nedir?
İstanbul, işgal altındayken Fenerbahçeliler, Kurbağalıdere kenarındaki kulüp binasının önündeki iskeleye yanaşan motorlarla Anadolu'ya silah kaçırmaktaydı. Fenerbahçe Kulübü'nün kayıkhanesi bir silah ve cephane deposu haline getirildi. Geceleri gizlice bu kayıkhanenin önündeki ahşap iskeleye yanaşan motorlar buradan yüklenip, gizlice Moda Koyu'na açılıyor, oradan İzmit'e geçerek Anadolu'ya silah ve cephane götürüyorlardı. Fenerbahçe Kulübü'nün bu faaliyeti işgal orduları başkomutanlığı tarafından haber alındı. Bunun üzerine Fenerbahçeliler, kayıkhaneyi hemen boşaltarak cephaneyi çevredeki üye ve sporcu evlerine taşıdı. Kulübü basan işgal kuvvetlerinin birlikleri ortada delil bulamadı. Ancak yine de Fenerbahçe Kulübü haftalarca süngülü bir müfreze tarafından işgal altında tutuldu.

Charles Harrington.
Charles Harrington.

Tüm çabalara rağmen bir şey elde edememiş olmak, işgal ordularının İngiliz Başkomutanı General Harrington'u oldukça öfkelendirmekteydi. Fenerbahçe'ye hiç olmazsa futbol sahasında acı bir darbe indirebilmek için bir çare arıyordu.
General Harrington, İstanbul gazetelerine şöyle bir ilan verdi: "Gardler muhteliti, Türk kulüplerine meydan okuyor. Galibine, başkumandanın adını taşıyan büyük bir kupa verilecek bu maça Türk kulüpleri diledikleri gibi takviye de alabilirler."
Fenerbahçeliler, bu meydan okumanın direkt olarak kendilerini hedef aldığını hemen anlamışlardı. Ve yine gazeteler aracılığıyla hemen gereken cevabı vermişlerdi: "Fenerbahçe Kulübü yalnız kendi kadrosuyla bu maçı şartsız olarak kabul eder."

Fenerbah&ccedil;e ile İngiltere Milli Takımı arasındaki ma&ccedil; Taksim Stadyumu'nda oynandı.
Fenerbahçe ile İngiltere Milli Takımı arasındaki maç Taksim Stadyumu'nda oynandı.

Zira işgal kuvvetleriyle en çok maçı Fenerbahçe yapmıştı. Fenerbahçe, oynanan 50 maçın 41'ini kazanmış dördünde berabere kalarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
General Harrington, Mısır'daki İngiliz askeri kuvvetlerinden, dört önemli profesyonel futbolcu getirtmiş, adeta bir İngiltere Milli Takımı oluşturmuştu. Hedef o kadar büyüktü ki, ortaya konan bir metreye yakın, gümüş işlemeli kupa Başkomutan 'General Harrington' adını taşıyordu. 'Goldstream Guards' adı altında oluşan bu takım özel şekilde kampa alınarak sıkı bir çalışmaya tabii tutulmuştu.

İstanbul'da büyük bir heyecan uyandıran bu maç 29 Haziran 1923 günü Taksim Stadı'nda çok büyük bir seyirci topluluğu önünde oynandı. Maçı izlemek üzere Iron Duck zırhlısıyla İstanbul'a gelen Malta Valisi Lord Plummer, General Harrington ile birlikte şeref köşesindeki yerini almıştı. Şeref köşesinin önündeki masanın üzerinde de maçın galibine verilecek olan 'General Harrington Kupası' duruyordu.

Teknik direktörü Mustafa Elkatipzade'nin olduğu Fenerbahçe bu tarihi maça, şu ünlü kadrosuyla çıktı: Şekip, Hasan Kamil, Cafer, Kadri, İsmet, Fahir, Sabih, Alaeddin, Zeki Rıza, Ömer, Bedri.
Maçı 2 - 1 kazanan Fenerbahçeli futbolcular, ellerinde General Harrington Kupası olduğu halde seyircilerin omuzları üzerinde stattan çıkarıldıktan sonra Beyoğlu'nda büyük sevgi gösterileri arasında dolaştırılıp Kadıköy'e uğurlandı.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti tüm ülkede milli bir zafer etkisi uyandırmıştı. Nitekim maç gecesi Lozan Konferansı'nda bulunan Türk heyetine de bu galibiyet haberi ulaştığında İsmet Paşa, Fenerbahçe Kulübü'ne "Heyetimiz namına hepinizi meserretle tebrik eder, gözlerinizden öperim" sözleriyle bezeli bir kutlama telgrafı göndermişti.

 

 


  

 

 

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