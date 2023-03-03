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Fenerbahçe, Konyaspor maçında tezahürat yapan taraftarın evlerine tebligat gitmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler 40 Fenerbahçeli avukatın bu konuyla ilgili destek vereceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gelmeye başlamıştı.



Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.



Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.''