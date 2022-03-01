Adana'da doğan sanatçı adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan almıştır. Oğlunun eğitimine düşkün olan babası Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesi ile eğitim hayatı sona eren sanatçı; yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisininde okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir.

Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra "Leyla" adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.