Ferzan Özpetek: Benim için çok özel bir proje

Ferzan Özpetek: Benim için çok özel bir proje

Ferzan Özpetek: Benim için çok özel bir proje Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Elmaslar' (Diamanti) seyirciyle buluştu. Özpetek; "Benim için çok özel bir proje" açıklamasını yaptı

Habertürk Giriş: 09.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:25 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL