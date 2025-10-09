Habertürk
        Ferzan Özpetek: Benim için çok özel bir proje

        Ferzan Özpetek: Benim için çok özel bir proje

        Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Elmaslar' (Diamanti) seyirciyle buluştu. Özpetek; "Benim için çok özel bir proje" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:25
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ferzan Özpetek’in uzun süredir beklenen yeni filmi 'Elmaslar' (Diamanti), İstanbul’da düzenlenen gala gecesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Sümeyye Aydoğan
        Sümeyye Aydoğan

        Sinemaseverlerin ilgi gösterdiği gala, kırmızı halı geçişiyle başladı.

        Birand Tunca
        Birand Tunca

        Film ekibinin yanı sıra sanat, moda ve iş dünyasından birçok tanınmış isim gecede bir araya geldi.

        Özge Özacar
        Özge Özacar

        Gala davetine katılanlar arasında Burcu Kıratlı, Sümeyye Aydoğan, Birand Tunca, Özge Ulusoy, Mert Demirci, Tolga Mendi ve Özge Özacar gibi ünlü isimler yer aldı.

        Ferzan Özpetek, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada; “Bu film benim için çok özel bir proje, Türkiye’de izleyicilerle buluştuğu için heyecanlıyım” dedi.

        #Ferzan Özpetek
