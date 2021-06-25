Fethiye'de korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Gürsoy Dönmez idaresindeki 48 HL 648 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Halil Can Çakal yönetimindeki 48 K 9939 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.