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FETÖ'den ihraç edilen binbaşı yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski binbaşı G.S. yüklü miktarda parayla yakalandı

FETÖ'den ihraç edilen binbaşı yakalandı
FETÖ'den ihraç edilen binbaşı yakalandı
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DHA

İstanbul'da FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski binbaşı saklandığı evde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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