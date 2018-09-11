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"FETÖ metre" ile kriptolar deşifre ediliyor

Kripto FETÖ mensuplarını deşifre etmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖ metre" uygulaması ile bugüne kadar 810 bin muvazzaf ve emekli denizcinin yanı sıra birinci derece yakını mercek altına alındı. DKK personelinin askeri lise ve harp okulundan başlayan meslek safahatının incelendiği FETÖ metre sistemi için 70 ana, 249 alt kriter belirlendi. Bu çalışma sonucunda bugüne kadar 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile onlardan sorumlu 600 sivil "mahrem imam" deşifre edildi

11.09.2018 - 11:52 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile mücadele kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖ metre" uygulaması ile kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren "mahrem imamlar" deşifre ediliyor.

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminden sonra her rütbe ve her sınıftan personelin katılımıyla oluşturulan ekiple uygulama sayesinde bugüne kadar 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile bunları yönlendiren 600 sivil mahrem imam ortaya çıkarıldı.

Ayrıca örgüt mensuplarının mülakat komisyonlarında geçer not alabilmesi için uyguladığı "aday numarası şifreleme yöntemi" de tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tümamiral Yaycı, DKK Personel Başkanı olduktan sonra orduya sızmaya çalışan FETÖ başta olmak üzere diğer illegal örgütlerle mücadele için özel bir ekip oluşturuldu. Bu kapsamda mücadelenin hukuki zeminde merkezi olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip İnceleme ve İdari İşlem Şubesi (ATİİİŞ) kuruldu.

Bu birimde görev yapacak ekip, Balyoz ve İzmir Casusluk kumpas davaları mağduru askerler ile daha önce Yaycı'nın yakından tanıdığı her sınıftan subay ve astsubaylardan oluşturuldu.

FETÖ metre analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, yazılımı Türk mühendislerce yapılan "karar destek programına" yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için ilk önce 29 ana kriter belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen isimler için kullanıldı.

FETÖ metreye girilen verilerin sonucunda birbirini tanımadıklarını iddia eden darbe sanıklarının birçok ortak noktası da tespit edildi.

Çoğu kurmay olan bu subayların yüksek lisans ya da doktora tez danışmanlarının FETÖ'den yargılanmaları, askeri lise sınavında aynı sorulara doğru ve yanlış cevap vermeleri, aynı ortaokul mezunu olmaları, göreve atandıktan sonra birçoğunun personel temin merkezleri ile ölçme ve değerlendirme görevlisi olmak istemeleri gibi ortak özelliklerinin tespit edilmesi üzerine FETÖ metre sistemi daha da geliştirildi.

Böylece FETÖ metre için ana kriter 70'e, alt kriter sayısı ise 249'a çıkarıldı.

"Kurunun yanında yaşın yanmasına izin verilmeyecek" anlayışı üzerine sistemi yeniden ele alan FETÖ metre uzmanlarınca, ana kriterlerden "Bank Asya" için 21, FETÖ mensubu olduğu belirlenen üst düzey subayların sicil amirliğini yaptığı askerler için 7, FETÖ'ye ait kurumlarda yakınları çalışan askerler için 8, askeri lise için 12, okulu bitirme derecesi için ise 5 alt kriter oluşturularak hata payı en aza indirildi.

1 MİLYON TELEFON KAYDI İNCELENDİ

Darbe girişiminden sonra DKK'da FETÖ ile mücadele için muvazzaf ve emekli denizci asker ile bunların birinci derece yakını toplam 810 bin kişi FETÖ metre testine alındı.

Bu çalışma sonucunda 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile onlardan sorumlu olduğu tespit edilen 600 sivil "mahrem imam" deşifre edildi.

Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemine (DPYBS) kayıtlı yaklaşık 1 milyon GSM numarasının ByLock sorgusu yapıldı ve bunlardan bin 500'ünün söz konusu programın kullanıcısı olduğu belirlendi.

Kendi adına kayıtlı olmayan hat kullanan askerlerin özlük dosyalarında yer alan izin kağıtları ve mazeret dilekçelerinde belirttikleri telefon numaları da bu kapsama dahil edildi.

FETÖ metre uzmanları, örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya ilişkin TMSF'den temin edilen 19 milyon satır veriyi titizlikle inceledi.

Yaklaşık 10 bin personelin banka bilgilerini tespit eden uzmanlar, bu işlem sonucunda ayrıca örgüte ait yayın organları abonelikleri, dernek ve vakıflara yapılan bağışları ve FETÖ'ye ait okul ile dershane kayıt bilgilerini de ortaya çıkardı.

İtirafçı askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda yaklaşık 22 bin yabancı dil sınav notunu da ele alan uzmanlar, soruların önceden temin edildiğini belirleyerek, bu durumu adli kurumlarla paylaştı.

FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen DKK personelinin astlarına verdiği 80 bin sicil kaydı da incelenerek, "sicil notu analizi" yapıldı ve örgüt mensubu askerlerin hak etmedikleri notlarla terfi aldıkları belirlendi.

ADAY NUMARASI ŞİFRELEME YÖNTEMİ

FETÖ metre ile deşifre olan çok sayıda kripto örgüt üyesi, DKK tarafından yapılan idari tahkikatlarda, örgüt üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Yapılanmaya ilişkin bilgi veren kripto örgüt üyelerinden bir subay, FETÖ'nün personel temin esnasında aday numarası ile yapılan şifreleme yöntemini deşifre etti.

İtirafçı subayın verdiği bilgilere göre, FETÖ üyesi subay, astsubay ve uzman erbaş adaylarına müracaat sırasında bir aday numarası veriliyor.

Aday numaralarının 2 ve 3'üncü rakamlarının toplamı 9 ve üzeri bir sonuç oluşturuyorsa söz konusu kişinin örgüte mensup olduğu komisyon üyelerince anlaşılıyor ve bu kişinin TSK'ya alınması sağlanıyordu.

Bu itiraf üzerine adli birimlerle yapılan ortak çalışma sonucunda 2010'dan sonra yapılan bütün öğrenci temin faaliyetleri incelemeye alındı.

 

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