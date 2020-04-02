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FETÖ'nün sosyal medya ayağına yönelik operasyon

FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları kullandığı tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı

FETÖ
AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları kullandığı tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyada "Mustafa Selanik" ile "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları kullandığı ve İstanbul'da olduğu belirlenen Mesut A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda, Mesut A. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Mesut A. işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.

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