FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

AA

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Hüseyin Y'nin eşi tutuksuz sanık Firdes Y. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Hüseyin Y, gelen belgelere bir diyeceğinin olmadığını ifade ederek, "Tüm bildiklerimi mahkemenize ve kolluğa anlattım. İkinci iddianameye ilişkin olan hadiselerden emniyetin bir araştırması yoktur. Tamamen benim beyanlarımla dosya hazırlanmıştır ve iddianame buna göre düzenlenmiştir. İkinci dosyadaki faaliyetleri kolluk ile birlikte hareket ederek yaptım. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Sanık Firdes Y. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, zanlının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında daha önce açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti.