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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ operasyon, FETÖ baskın, FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu tutuklandı

        FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu tutuklandı!

        Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul'da, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanması kapsamındaki evlerin sözde sorumlularından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.C.S. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:58
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        FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu tutuklandı!
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        Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren zanlıların tespit edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

        SÖZDE EV ABİSİ BELİRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre çalışmalarda örgütün güncel öğrenci yapılanmasına ait evlerde kalan, sözde ev abisi ve örgüte ait başka yerlerden de sorumlu olan şüphelinin M.C.S. olduğu belirlendi.

        OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, şüphelinin kaldığı eve düzenlendikleri operasyonda M.C.S'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 670 dolar, 100 avro, 117 bin 170 lira ile bazı marketlerin alışveriş kartları ele geçirildi.

        "SİGNAL" UYGULAMASI KULLANIYOR

        Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olarak kullandığı "Signal" uygulaması üzerinden karşı tarafın örgütten olduğunu anlamak için şifreli mesajlaşmalar geliştirdikleri anlaşıldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Terör örgütü üyelerinin bunun ardından örgütsel içerikli konuşmalar yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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