Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren zanlıların tespit edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

SÖZDE EV ABİSİ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre çalışmalarda örgütün güncel öğrenci yapılanmasına ait evlerde kalan, sözde ev abisi ve örgüte ait başka yerlerden de sorumlu olan şüphelinin M.C.S. olduğu belirlendi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelinin kaldığı eve düzenlendikleri operasyonda M.C.S'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 2 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 670 dolar, 100 avro, 117 bin 170 lira ile bazı marketlerin alışveriş kartları ele geçirildi.