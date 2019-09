Kadın dizisindeki Arif karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Feyyaz Duman, son dönemde en çok aranan isimlerden. Aslen Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman dizilerin ve filmleriyle adından çokça söz ettiriyor. 36 yaşındaki Feyyaz Duman İçerde dizisinde canlandığını Serkan karakteriyle adından tanınmıştı. İçerde dizisi sonrası Feyyaz Duman, yine reyting rekorları kıran Kadın dizisinde Arif karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York’ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali’ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır. Feyyaz Duman 1.75 metre boyunda ve 65 kilodur.

ÖDÜLLERİ

2014 – Saraybosna Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2014 – Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2015 – Belçika Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2015 – Duhok Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu ödülü

FEYYAZ DUMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2018 – Yıkıntılar Arasında (Kısa Film)

2017-2018 – Kadın (Arif) (TV Dizisi)

2017 – Zor Bir Karar (Nezir) (Sinema Filmi)

2017 – Zagros (Zagros) (Sinema Filmi)

2017 – Never Leave Me (Adil) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Serkan) (TV Dizisi)

2014 – Mardan (Morad) (Sinema Filmi)

2014 – Annemin Şarkısı (Ali) (Sinema Filmi)

2013 – Tatlı Biber Diyarım (Sinema Filmi)

2011 – Si Tu Meurs, Je Te Tue (Azad) (Sinema Filmi)

2008 – What Time It Is? (Kısa Film)

2001 – Fotoğraf (Faruk) (Sinema Filmi)

1999 – Boran (Kısa Film)