        Feyza Civelek: İlk ben takipten çıktım

        Feyza Civelek, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Emrah Altıntoprak'ın sosyal medyada kendisini takipten çıkmasıyla ilgili konuştu; "İlk ben takipten çıktım. Sevmediklerimi engellerim ve direkt engelledim"

        Giriş: 14.11.2025 - 23:04 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:04
        "İlk ben takipten çıktım"
        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, diziden ayrılan partneri Emrah Altıntoprak'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

        Türk Böbrek Vakfı Diyaliz Merkezi’ni ziyaret eden Fayza Civelek, konuyla ilgili şunları söyledi;

        "İlk ben takipten çıktım. Sevmediklerimi engellerim ve bu durumda da direkt engelledim. Bu konuyu daha fazla uzatmamak gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel anlamda oyunumuzu gerektirdiği şekilde oynadık ve bu süreçte her şeyi profesyonel bir zeminde yürüttük."

