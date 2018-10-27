Figueirense - Criciuma maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Figueirense ile Criciuma, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Figueirense 41 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Criciuma 41 puanda ve 13. sırada. Figueirense son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Criciuma son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 395. İddaa'da Figueirense kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Criciuma kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Figueirense önceki hafta Criciuma mücadelesinde 0-1 kazandı.

Criciuma ise Concordia maçında 2-5 kazandı.

Figueirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Figueirense, kendi sahasında 19 gol attı, 22 gol yedi.

Criciuma ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Criciuma, 13 gol atarken 21 gol yedi.

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