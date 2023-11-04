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        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı kapladı. Öte yandan Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:14
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        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
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        Kars'ta, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde, araçların camları buz tuttu.

        "SARIKAMIŞ SOĞUKLARI BAŞLAMIŞ"

        AA'da yer alan habere göre küçük su birikintilerinin buzla kaplandığı Sarıkamış'ta, aracının camını temizleyen Veysel Çağay, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde kalktık eksi 3 derece, Sarıkamış’ın soğukları başlamıştır artık" dedi.

        DAĞLAR BEYAZ ELBİSESİNİ GİYDİ

        Bu arada Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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