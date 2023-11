Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması

10 - Resident Evil: Son Bölüm (2016) (Resident Evil: The Final Chapter) 2002'de bir video oyunundan uyarlanan ve kısa sürede ‘altın yumurtlayan tavuğa’ dönüşen ‘Resident Evil’ serisinin altıncı filmi. Serinin ‘babası’ Paul W.S. Anderson’un yazıp yönettiği ‘Resident Evil: Son Bölüm’, Milla Jovovich’in ‘şimdilik’ kaydıyla başrolünde oynadığı altıncı ve son film oldu. Jovovich’in oynadığı Alice, filmde dünyayı Umbrella şirketinden kurtarmak için her şeyin başladığı yer olan Raccoon City’ye doğru yola çıkıyor ve orada karşısında virüsü dünyanın başına bela eden doktorun eski ortağı Dr. Isaacs’i buluyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir filmle devam eden serinin altıncı halkası, sürpriz yaparak gişelerde önemli bir başarıya imza attı. Toplam hasılat: $312,242,626

9 - Kirpi Sonic (2020) (Sonic the Hedgehog) Pandemiden önceki dönemde Türkiye dahil dünya genelinde sinema salonlarında gösterime giren film, 2020’nin en çok hasılat yapan beşinci filmi olmayı başardı. Sega’nın aynı adlı video oyunundan sinemaya uyarlanan film, Sonic’in şerif Tom Wachowski’yle birlikte kayıp yüzüklerini aramasını ve Jim Carrey’nin canlandırdığı Dr. Robotnik’ten kaçmasını anlatıyordu. Animasyon ile normal çekim tekniklerini birleştiren ve özel efektleriyle öne çıkan ‘Kirpi Sonic’, aksiyon filmi hayranlarından ziyade aile filmi seyircilerini salonlara çekmeyi başardı. Eleştirmenlerden yüksek notlar alamasa da özellikle genç seyircilerin sevdiği bir film oldu. Toplam hasılat: $319,715,683

8 - Pers Prensi: Zamanın Kumları (2010)

(Prince of Persia: The Sands of Time)



1990’ların popüler bilgisayar oyunu; ‘Bağdat Hırsızı’, ‘Sinbad’ gibi egzotik Doğu maceralarını hatırlatan görkemli bir Hollywood seyirliğine dönüşüyor. Oyunu bir yana bırakarak serbest düzende gelişen öykü, Destan’ın ülkesini kurtarma çabalarını anlatıyor. Jake Gyllenhaal’un yorumuyla Pers Prensi Destan, donuk bir bilgisayar grafiğinden, eğlenceli ve kanlı canlı bir kahraman haline geliyor. Mike Newell’in yönettiği film, alt metinlerinde dolaylı yollardan ABD’nin Irak’ı işgali ve Ortadoğu politikasını da eleştiriyor.

Toplam hasılat: $336,365,676