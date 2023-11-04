Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması

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7 - Angry Birds Film (2016)

(The Angry Birds Movie)



Kısa sürede popüler olan bilgisayar oyunlarından biriydi. Video oyunları çeşitlendi, animasyon dizilerin sayısı arttı ve çıkan oyuncakların ardı arkası kesilmedi. Oyunda her şey yumurtalarını yeşil domuzlara kaptırmak istemeyen kuşlarla ilgili. Film kuşlarla domuzların yeni tanıştığı bir dönemde geçiyor. Uçamayan kuşlar, cennet güzelliğindeki adalarında huzur içinde yaşarken bir gün gemileriyle güler yüzlü ve sevimli domuzlar çıkıp geliyor. Domuzların gerçek niyeti anlaşıldığında ise ortalık karışıyor. Ana karakterlerimiz, öfkelerini kontrol edemedikleri için toplumdan dışlanan Red, Chuckie ve Bomba... Oyunun ruhu ve duygusunu koruyan animasyon film, farklı olan kişileri dışlamayı değil kabullenmeyi öneren öyküsüyle kalbimizi kazanıyor. Aksiyon sahneleri de eğlenceli.

Toplam hasılat: $352,333,929

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6 - Kirpi Sonic 2 (2022)

(Sonic the Hedgehog 2)



İlkinin başarısı üzerine yapımcılar arayı çok açmadan ikinci filmi seyircilerle buluşturdular. Hikâye ilk filmin devamı niteliğini taşıyordu: Dr. Robotnik’i (Jim Carrey) başka bir gezegene yolladıktan sonra Kirpi Sonic, Tom ve eşi Maddie’nin yanında, aile sıcaklığında yaşar. Ama Dr. Robotnik, Yeryüzü’ne dönmenin yolunu bulur ve ortağı Knuckles ile birlikte çok güçlü bir zümrüt taşının peşine düşer. Hedefi önce taşı, sonra Yeryüzü’nü ele geçirmektir. Kirpi Sonic ise Tilki Tails ile birlikte Dr. Robotnik’i engellemek için harekete geçer. Eleştirmenlerin çok beğenmediği film, tüm dünyada aile seyircilerini yakalamayı başardı ve gişe hasılatında ilkini geride bıraktı.

Toplam hasılat: $405,421,518