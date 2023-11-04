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        Haberler Gündem Politika CHP KURULTAYI SON DAKİKA: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni genel başkanını seçiyor! CHP genel başkanı ne zaman belli olacak?

        CHP yeni genel başkanını seçiyor

        CHP'de kurultay heyecanı yaşanıyor. Genel başkanın belirleneceği kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:58
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        CHP yeni genel başkanını seçiyor
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        Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor.

        CHP'nin bugün ve yarın günü yapılacak büyük kurultayı başladı.

        100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

        Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

        DELEGELERE SIKI MARKAJ

        Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

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        CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

        Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor. Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

        CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

        PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK

        "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

        Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

        CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

        MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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