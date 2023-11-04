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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev buluşmada Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini devirerek hem serisini hem de liderliğini sürdürmek istiyor. Sezona kötü başlayan Trabzonspor da güçlü rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar haberimizde... Ajanslar Giriş: 04.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:12 facebook

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

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Ligde geride kalan 10 maçtan da galibiyetle ayrılan ve 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.