Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Gazze'deki korkunç manzara uydu görüntülerine yansıdı: 1000'den fazla krater

        Gazze'deki korkunç manzara uydu görüntülerine yansıdı: 1000'den fazla krater

        İsrail bombardımanı sonrası Gazze'nin uydu görüntülerinin analizinde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater tespit etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz Guardian'ın ağır bombardımanların ardından kuzey Gazze Şeridi'ndeki uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater tespit edildi.

        Habere göre sadece yarım kilometre genişliğindeki bir alanda bile bazıları 13 metrelik olan yaklaşık 100 krater görülebiliyor.

        HASTANE VE OKULLAR HİZMET DIŞI KALDI

        Yakın zamanda meydana gelen bir bombalama nedeniyle bölgedeki en az bir hastane ve üç okul hizmet dışı kaldı. 30 Ekim'de çekilen görüntüdeki diğer binalar tamamen yerle bir edilmiş ve moloz yığınına dönüştürülmüş halde olduğu net bir şekilde belli oluyor.

        REKLAM

        İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de 1400 kişinin ölümüne yol açan saldırısı sonrası başlatılan saldırılarda, 8 binden fazla mühimmat kullandığını ve Gazze'de 12 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD'nin Afganistan'daki operasyonları sırasında bir yılda hedef aldığından daha fazla.

        9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

        Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda 9 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sağlık ve eğitime erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Save the Children'ın verilerine göre, Gazze'de şu anda 3.700'den fazla hayatını kaybeden çocuk olduğu bildirilirken bu, 2019'dan bu yana dünyanın tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocukların sayısını aştı.

        OKULLARIN YÜZDE 40'I HASAR GÖRDÜ

        BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre Gazze Şeridi'ndeki toplam okul sayısının yaklaşık %40'ı olan 200'den fazla okul hasar gördü.

        Uluslararası hukuk ve insani ilkeler uyarınca, okullar ve hastaneler hedef alınmaması gereken alanlar olsa da İsrail bugün sabah saatlerinde de çocuk hastanesinin girişini hedef aldı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Biber gazlı saldırganı gözleri ele vermiş!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Çekirge
        Çekirge
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman