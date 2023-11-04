Gazze'deki korkunç manzara uydu görüntülerine yansıdı: 1000'den fazla krater
İsrail bombardımanı sonrası Gazze'nin uydu görüntülerinin analizinde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater tespit etti.
İngiliz Guardian'ın ağır bombardımanların ardından kuzey Gazze Şeridi'ndeki uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater tespit edildi.
Habere göre sadece yarım kilometre genişliğindeki bir alanda bile bazıları 13 metrelik olan yaklaşık 100 krater görülebiliyor.
HASTANE VE OKULLAR HİZMET DIŞI KALDI
Yakın zamanda meydana gelen bir bombalama nedeniyle bölgedeki en az bir hastane ve üç okul hizmet dışı kaldı. 30 Ekim'de çekilen görüntüdeki diğer binalar tamamen yerle bir edilmiş ve moloz yığınına dönüştürülmüş halde olduğu net bir şekilde belli oluyor.
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de 1400 kişinin ölümüne yol açan saldırısı sonrası başlatılan saldırılarda, 8 binden fazla mühimmat kullandığını ve Gazze'de 12 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD'nin Afganistan'daki operasyonları sırasında bir yılda hedef aldığından daha fazla.
9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda 9 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sağlık ve eğitime erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Save the Children'ın verilerine göre, Gazze'de şu anda 3.700'den fazla hayatını kaybeden çocuk olduğu bildirilirken bu, 2019'dan bu yana dünyanın tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocukların sayısını aştı.
OKULLARIN YÜZDE 40'I HASAR GÖRDÜ
BM Çocuklara Yardım Fonu'na göre Gazze Şeridi'ndeki toplam okul sayısının yaklaşık %40'ı olan 200'den fazla okul hasar gördü.
Uluslararası hukuk ve insani ilkeler uyarınca, okullar ve hastaneler hedef alınmaması gereken alanlar olsa da İsrail bugün sabah saatlerinde de çocuk hastanesinin girişini hedef aldı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.