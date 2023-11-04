Galatasaray-Kasımpaşa yazar yorumları

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Gelelim hakeme diyeceğim ama önce yayıncı kuruluşa gelmek lazım. İkinci yarıda taç çizgisi üzerinde Abdülkerim'in Kasımpaşalı oyuncuya bir darbesi var. Yavaş çekim göstermediler, tekrar etmediler. Kırmızımsı görünüyor ama bir kez daha görmediğimiz için fazla yorum yapamıyoruz. Arda Kardeşler'den çok iyi bir performans görmedim. Mesela ikinci yarıda Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın attığı golün hemen öncesinde penaltı beklediği bir pozisyon var. Nelsson itiyor mu, Gomis kendini mi bırakıyor? Bunu da farklı açılardan göremedik. Kötü niyetli olsam, illegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri bunun üyesi, yayıncı kuruluşun içine de sızmışlar diyeceğim ama demiyorum. Abdülkerim'in rakibine yaptığı hareket kırmızı mı, sarı mı Türkiye göremedi. VAR gördü ki 'Kırmızı değil' deyip davet etmedi. Peki VAR gördüyse 85 milyonluk Türkiye bu pozisyonun tekrarını niye görmedi?

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Osman Şenher (Milliyet): Bayern Münih maçı öncesi Kasımpaşa gibi iyi bir takımdan üç puan almak tabii ki başarı. Benim anlayamadığım Galatasaray maçlarını kazanırken çok zorlanıyor. Takımdaki futbolcuların çoğu yıldız. Son paslara bakıyorum, bir tane yerini bulan pas yok. Son vuruşlara bakıyorum, o da evlere şenlik. Galatasaray gibi büyük bir takımın formasını giyiyorsan kendini geliştireceksin. Dün gecenin galibiyetten sonraki en büyük artısı, Zaha’nın müthiş futbolu oldu. Bekliyorduk, ya bu maç ya gelecek maç, kendisi ne zaman patlama yapacak diye. Sonuçta Kasımpaşa karşısında istekli, hırslıydı; iki de gol attı. Aynı şeyleri Ziyech için söyleyemiyorum. Faslı futbolcunun tekniği iyi, kaliteli bir futbolcu. Ama fizik gücü çok gerilerde. Arkadaşlarına ayak uyduramıyor.