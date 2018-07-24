Figueirense - Vila Nova maçı ne zaman?

Figueirense ve Vila Nova, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:15. Figueirense 25 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Vila Nova 27 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vila Nova son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Figueirense kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Vila Nova kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Figueirense son hafta oynanan Paysandu maçında 1-0 kazandı.

Vila Nova, Londrina karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Figueirense, 8 gol attı ve 10 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 10 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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