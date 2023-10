Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort: "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlanırken Migros da 70’inci yaşını doldurdu. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Türkiye yeni bir yüzyıla adım atarken Migros’un iddialı hedeflerini açıkladı. Bugün 65 milyar TL’lik borsa değeri Migros, perakende sektörünün önde gelen markaları arasında yer alıyor.

Migros’un 70 yılda bir süpermarketin çok ötesinde hizmet kapsamına ulaştığını belirten Özgür Tort. şöyle konuştu:

“Cumhuriyetin 100 yılının 70’inde Migros olarak var olmanın ve ülkemize değer katan sayısız ilklere ve hizmetlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 70 yılda farklı alanlardaki hizmet ağımızla müşterinin her ihtiyacını sağlayan ve sürekli genişleyen bir yaşam evreni kurduk. Etkileşim alanımız arttıkça değerimiz de artıyor. Perakendenin bilinen sınırlarının dışına çıkıyoruz. Migros’un yaratıcılıkta sınırı yok, içimizden yeni şirketler doğuyor. İçimizden doğan bu şirketlerle perakendeye yepyeni iş kolları kazandırıyoruz. Fiziki ve online’ı her formatımız için birleştiriyoruz. Hem fiziki mağazacılık hem de eve teslimatta beraber büyüme hedefliyoruz. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Tazedirekt ve Macroonline, Migros Yemek platformlarımızı ve kendi yemek markalarımızı Migros One çatısı altında birleştirdik. Online operasyonlarımızı 3 yıl içerisinde 3’e katlayacağız. Migros Yemek, 3 yıl içinde bugünkü market siparişlerimiz seviyesine ulaşacak. Ödeme işlemleri ve finansal hizmetler sunan MoneyPay’i her 2 müşterimizden 1’inin kullanmasını hedefliyoruz. Data, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini bir arada kullanan perakende medya firmamız Mimeda ise, hizmet verdiği marka sayısını önümüzdeki yıl 750’ye çıkaracak. Paket Taxi ile yeni ve verimli teslimat modellerine yatırım yapıyoruz. Paket Taxi, mevcut araç filosunu elektrikli araçlarla genişletiyor. Bu hizmetimiz, Migros’un e-ticaret büyümesine paralel genişlerken, Migros dışı hizmet oranı da Migros’un yarattığı iş hacminin en az 3’te 1‘ine denk gelecek. Ocak ayında kozmetik üzerine uzmanlaşmış yeni mağaza zincirimiz Mion’u açtık. 2024 sonuna kadar ise 150 mağaza sayısına ulaşarak sektörün önemli bir oyuncusu olacak. Elektrikli araç şarj istasyonu Migen ile de 2024 sonuna kadar Türkiye’de 100 ayrı noktada şarj istasyonları kuracağız. Ayrıca, Gurmepack’in de hissedarı oluyoruz, paketli yemek alanındaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

ORGANİK BÜYÜME HEDEFİ

Tort; “Migros Grubu katlanarak büyürken, iştiraklerimizden gelen yeni hizmet alanları Migros’un büyümesini de aşan bir büyüme gerçekleştirecek. Böylece, 5 yıl içinde ilave bir Migros şirketi daha yaratacağız. Geleceğin perakendesi için yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin en kapsamlı ve en çeşitli hizmet ağını kuruyoruz. Yarınları da müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte yazacağız. Şu anda tedarikçilerimiz, kooperatiflerimiz, alım yaptığımız çiftçi ve besicilerimizle birlikte 23 bin 500 iş ortağımız var. Türkiye GSYH’sı 2022 yılında 15 trilyon TL. 2022 yılında çalıştığımız 9.504 tüzel kişiliğin toplam cirosu 3,5 Trilyon TL. Türkiye 2022 GSYH büyüklüğü ile karşılaştırdığımızda bu hacim 1/4’ine denk geliyor” dedi.

6 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI

“Milli bir şirket olan Migros’un hane erişimi bugün yüzde 100’e ulaştı” diyen Tort konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin her eve giren Migros’u var. Her gün artan ve birbirlerini tamamlayan kanallarımızla gücümüz ve etki alanımız artıyor. Hedefimizi şöyle belirledik: Türkiye’nin her bir ilçesinde müşterilerimiz en geç 15 dakika içinde Migros’a ulaşacak ya da Migros 15 dk içinde onlara ulaşacak. Bu hedef doğrultusunda, müşterimizin ihtiyaç duyduğu bambaşka işlere ve alanlara el atarak büyüyecek ve değer yaratacağız. Bunu da iş modelimiz olan çoklu format, çok kanallı ve entegre girişimlerle hayata geçireceğiz. Telekomünikasyondan, otomotive, enerjiden, yazılıma tüm endüstriler yeni nesil bir dönüşüm içinde. Yeni nesil perakendeye de Migros, inovasyonla ve girişimlerle liderlik ediyor. Mağazadan depoya, merkez yönetimden bölgesel yönetime kadar dijitalleşme ve inovasyona kesintisiz yatırımla operasyonlarımızda verimlilik sağlıyoruz. 2023 yılında 6 milyar TL yatırım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, tedarik zinciri açısından önümüzdeki büyümeyi besleyecek şekilde 2 yılda dağıtım merkezi alanımızı %50’nin üzerinde büyüteceğiz. 2024 yılında yatırımlarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.”

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Tüik’in eylül ayı itibariyle gıda ürünlerinde enflasyonunun yüzde 75 olduğunu belirten Migros’un ise gıda sepetinde bu oranın yaklaşık yüzde 70 olduğunu ifade eden Tort, “Bugün geldiğimiz noktada 189 kategoride 3.036 adet marka ile ürün çeşidimiz 50 bine yakın. Tüketicilerimizin en uygun fiyatla, en fazla çeşide ulaşma hakkına sahip çıkıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız devamlı kampanya ve indirimlerle müşterilerimizin bütçesini koruyoruz. Tüketicilerimizin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için yılın kalan 70 gününde 70 büyük kampanya ile evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 15.000’i aşkın üründe %50’ye varan indirimler sunuyoruz” dedi.

100. YILA DEV FUAR DÜZENLEDİ

Migros, 20 -22 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde Migros 100. Yıl Fuarı’nı düzenledi. Fuarın açılışını Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Süleyman Yazıcı, İcra Başkanı Hurşit Zorlu ile Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort ve Migros yöneticileri yaptı. Migros 100. Yıl Fuarı’na 300’ü aşkın tedarikçinin yanı sıra %70’i Anadolu’dan gelen 3 bin 200 Migros çalışanı katıldı. Üç gün boyunca halka açık olan fuarı yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.