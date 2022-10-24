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Filipinler'de havalimanına inmeye çalışan uçak pistten çıktı, onlarca uçuş iptal edildi

Filipinler'de Mactan Cebu Havalimanı'na inmeye çalışan Kore Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. Kaza sebebiyle onlarca uçuş iptal edildi

Filipinler'de havalimanına inmeye çalışan uçak pistten çıktı, onlarca uçuş iptal edildi
Uçak pistten çıktı, onlarca uçuş iptal edildi!
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AA

Filipinler'de havalimanına inmeye çalıştığı sırada pistten çıkan uçak, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Mactan Cebu Havalimanı'nda (CEB) dün gece saatlerinde Kore Havayolları’na ait uçak pistten çıktı.

Kazada yağmurlu havada piste inmeye çalışan, 162 yolcu ile 11 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın burun kısmı hasar aldı.

Yolcuların acil çıkışları kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kazada kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin en yoğun havalimanlarından Mactan Cebu’da kaza nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi.

Kore Havayolları yöneticileri, uçaklarının havalimanı ulaşımında yarattığı aksamadan dolayı özür diledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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