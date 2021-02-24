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HaberlerDünyaİLGİNÇ TAKAS| Son dakika: Filipinler korona aşısı için hemşire teklif etti
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Filipinler'den ilginç teklif: Koronavirüs aşısı verin hemşire gönderelim!

Koronavirüs salgınında vakaların yüksek seyrettiği Asya ülkesi Filipinler, Almanya ve İngiltere'ye aşı bağışlaması için teklifte bulundu. Filipinli yetkili, "Almanya ve İngiltere bize aşı bağışlasın, biz de onlara sağlık çalışanı gönderelim" dedi.

İLGİNÇ TAKAS| Son dakika: Filipinler korona aşısı için hemşire teklif etti
Filipinler'den ilginç teklif: Aşı karşılığında hemşire!
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Reuters

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Filipinler'den Almanya ve İngiltere'ye ilginç bir teklif yapıldı. Üst düzey bir Filipinli yetkili yaptığı açıklamada, "İki ülke koronavirüs aşılarını bağışlamayı kabul ederse, çoğu hemşire olmak üzere binlerce sağlık çalışanını gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ise konuya yönelik yaptığı açıklamada böyle bir anlaşmayla ilgilenmediğini, önceliğin yurt içinde aşı kullanmak olduğunu, ancak gelecekte aşıyı uluslararası alanda paylaşabileceklerini söyledi.

Asya ülkeleri arasında koronavirüs vaka sayısının yüksek seyrettiği Filipinler, sağlık çalışanlarının yurtdışına yerleşme yasağını gevşetti, ancak yine de bir yılda ülkeden ayrılan sağlık çalışanlarının sayısı 5 bin civarında.

Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İngiltere ve Almanya'nın Filipinler'e aşı bağışlaması karşılığında binlerce sağlık çalışanının İngiltere veya Almanya'ya gönderilebileceğini söyledi.

Yurtdışında çalışan Filipinli hemşireler, ülke ekonomisi yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor.

İNGİLTERE: BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, "Ulusal Sağlık Hizmetinde geçen yıla göre 11 bin daha fazla hemşire çalışıyor. Teklif için Filipinler'e minnettarız ancak İngiltere'nin daha fazlası için aşı ticareti yapmasına gerek yok." dedi.

Söz konusu yetkili ayrıca, "Birleşik Krallık'ın Filipinler'den daha fazla hemşireyi işe alması ve bunun karşılığında aşı anlaşması yapması gibi bir planı yok" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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