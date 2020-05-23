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Filistin sokaklarındaki sakinlik ve piyasadaki durgunluk bayram havasını gölgeliyor

Filistinliler, Ramazan Bayramı'nı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde, sokaklardaki kısıtlı hareketlilik ve zayıf tüketim gölgesinde karşılıyor.

Filistin sokaklarındaki sakinlik ve piyasadaki durgunluk bayram havasını gölgeliyor
AA

Kısmi hareketliliğin görüldüğü Filistin çarşılarında esnaf, sağlık ve ekonomi alanlarında geleceğe ilişkin şüphe ve belirsizlikten etkilenen satın alma gücünün, en zayıf seviyede seyrettiğini belirtiyor.

İsrail'de ve Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan ve sayıları 133 bini bulan Filistinli işçilerin sayısının virüs nedeniyle azalması ve özel sektörde çalışanların önemli bir kısmının duraksayan işlerden dolayı maaşının neredeyse yarısının kesilmesi, satın alma gücünün zayıflamasına sebep oldu.İsrail'de ve yerleşim yerlerinde çalışan Filistinli işçiler, her ay toplam 850 milyon şekeli (243 milyon dolar) bulan ücretleri ile Filistin iş gücü için en önemli likidite kaynağını oluşturuyor.

Ancak İsrail'de salgının yayılmasının ardından bu sektör de olumsuz yönde etkilendi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti de bu durumdan etkilenen şehirler arasında yer alıyor.Ramallah hükümetinin, kamu çalışanları, emekli, esir ve şehit ailelerinin maaşlarını ve sosyal yardımları eksiksiz ödemesine rağmen tüketici, bu belirsizlik atmosferinde tasarruf yapmaya yöneliyor.

- "Dükkanlar açılıyor ama piyasa durgun"

Beytullahim kentindeki esnaf bu yıl piyasadaki durgunluktan şikayetçi.Normal şartlarda özellikle bayram öncesi çarşı-pazarın çok kalabalık olduğunu dile getiren esnaf Yasir Cevariş, şunları söyledi:"Kentte virüs vakalarının bitmesine rağmen tüketicinin endişesi devam ediyor. Sokaklarda neredeyse hiç müşteri yok. Dükkanlar açılıyor ama piyasa durgun."Ramallah ve El-Bire kentlerinin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Abdulgani Attari, bu yıl ildeki çarşılarda ticari hareketliliğin zayıf olduğunu ve esnafın en düşük beklentisinin bile karşılanamadığını ifade etti.

- "Tüketimde eşi görülmemiş bir gerileme"

Ramallah ve Bire kentlerindeki çarşılarda hareketlilik olduğuna işaret eden Attari, "Çarşılardaki hareketlilik maalesef alım gücünün yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Tüketimde eşi görülmemiş bir gerileme yaşanıyor." dedi.Attari, hükümetin virüs önlemleri çerçevesinde dükkanların çalışma saatlerini kısıtlamasının ve bayram günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının, piyasada durgunluğa neden olduğuna işaret etti.Filistinli yetkili, "Yaşadığımız istisnai durumlardan dolayı bayram geliyor ama sanki bayram değilmiş gibi olacak. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş yapmaktan ve tüketimden kaçınıyor." diye konuştu.Çarşıda alışveriş yapan müşterilerden Ahmed İsa ise "Hayat devam ediyor. Kovid-19'un yayılması hayatı durduramaz. Bayram mutluluktur. Virüs korkusu olduğu doğru ama Allah korur." dedi.

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