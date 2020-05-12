Filistinli gruplar, İsrail'in

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Gazze'de düzenlenen bir konferansta Filistinli gruplar adına konuşan Hamas'a bağlı Toplu Eylem Birimi Başkanı Eşref Ebu Zayid, "Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararının neden olacağı büyük zararlara karşı uyarıyoruz. Bu adım, işgalcilerin kontrol edemeyeceği tepkilere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu planının, Batı Şeria'nın büyük bir kısmını hedeflediğine ve bu durumun Filistinlilerin acısını artıracağına işaret eden Ebu Zayid, çabaların birleştirilmesi, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve komplolarla mücadelede direnişin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'in haklarını korumak ve işgalcileri taleplere cevap vermek zorunda bırakmak için birlik olunması, ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Zayid, Araplara ve Müslümanlara Filistin davasını savunmak ve Filistin halkının haklarını desteklemek için sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, daha önce birlik hükümeti müzakereleri çerçevesinde, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu bölgelerin Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın yüzde 30'una tekabül ettiği belirtiliyor.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha