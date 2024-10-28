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        Haberler Yemek Yapma Film akşamlarınızın favorisi olmaya aday! Tatlı ve tuzlunun kusursuz birleşimi karamelli patlamış mısır tarifi!

        Film akşamlarınızın favorisi olmaya aday! Tatlı ve tuzlunun kusursuz birleşimi karamelli patlamış mısır tarifi!

        Tatlı krizlerini bastıracak nefis bir tarif arıyorsanız, karamel kaplı patlamış mısır tam size göre! Hem yapımı kolay hem de oldukça lezzetli olan bu atıştırmalık, film gecelerinizin vazgeçilmezi olacak. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:14
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        Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz, çıtır çıtır bir lezzet arıyorsanız, karamelli patlamış mısır tarifini denemelisiniz. Bu enfes atıştırmalık, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir arada sunarak keyifli anlarınıza eşlik edecek. İşte detaylar!

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        MALZEMELER

        1 çay bardağı mısır

        2 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

        1 su bardağı toz şeker

        1 yemek kaşığı tereyağı

        Yarım su bardağı su

        Bir tutam tuz

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        HAZIRLIK

        Öncelikle tencerenize sıvı yağı dökün ve orta ateşte yağı ısıtın. Yağ hafif ısındıktan sonra mısırları tencereye ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

        Mısırlar patlamaya başlayınca tencereyi arada sırada sallayarak tüm mısırların eşit şekilde patlamasını sağlayın. Mısırların patlama sesleri azaldığında, tencereyi ocaktan alın ve kapağını açarak soğumaya bırakın.

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        Karameli hazırlamak için ayrı bir küçük tencere ya da tavaya şekeri koyun ve üzerine yarım su bardağı su ekleyin. Şekeri kısık ateşte erimeye bırakın ve karıştırmamaya özen gösterin; aksi halde karamel kıvam almayabilir.

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        Şeker yavaş yavaş erirken, karamel renk alana kadar dikkatlice izleyin. Şeker tamamen eridiğinde ve karamel rengi aldığında, içine tereyağını ekleyin ve bir tutam tuz ilave edin. Tereyağı karamelin içinde eriyene kadar karıştırın.

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        Patlamış mısırları geniş bir karıştırma kabına alın ve üzerine hazırladığınız sıcak karameli dökün. Hızlı bir şekilde mısırları karamel ile harmanlayarak her tanenin karamelle kaplanmasını sağlayın.

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        Bu işlemi yaparken dikkatli olun, çünkü karamel oldukça sıcaktır ve mısırları kaplamak için hızlı hareket etmeniz gerekir. Karamelli mısırları yayarak birkaç dakika soğumaya bırakın; bu süre zarfında karamel sertleşip mısırların üzerinde çıtır bir doku oluşturacaktır.

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