Film akşamlarınızın favorisi olmaya aday! Tatlı ve tuzlunun kusursuz birleşimi karamelli patlamış mısır tarifi!

Bu işlemi yaparken dikkatli olun, çünkü karamel oldukça sıcaktır ve mısırları kaplamak için hızlı hareket etmeniz gerekir. Karamelli mısırları yayarak birkaç dakika soğumaya bırakın; bu süre zarfında karamel sertleşip mısırların üzerinde çıtır bir doku oluşturacaktır.