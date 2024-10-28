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        Haberler Gündem 3. Sayfa 26 motosiklet çaldılar! 'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu! | Son dakika haberleri

        26 motosiklet çaldılar! 'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!

        İstanbul'da artan motosikletli silahlı saldırı olayları üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy ve Ataşehir'de 26 motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheliyi yakaladı. Güvenlik kamera görüntülerinin de ortaya çıktığı olaylarda, çalınan motosikletlerin herhangi bir saldırı eyleminde kullanılıp kullanılmadığı incelemeye alındı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 28.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:53
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        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
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        İstanbul’da suç çetelerinin, silahlı saldırı olaylarının çoğunda çalıntı motosiklet kullanması üzerine polis soruşturma başlattı.

        Artan motosikletli silahlı saldırılar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlarına yönelik harekete geçti.

        26 MOTOSİKLET ÇALINDI

        Kadıköy ve Ataşehir’de son bir ayda 26 motosiklet çalınması üzerine soruşturma derinleştirildi. Çalışmalarda olaylarda iki hırsızın yer aldığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Önder Y. ile A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. A.B. savcılıktan serbest bırakılırken, Önder Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OLAYLARDA KULLANILMIŞ MI?

        Yapılan çalışmalarda, olay anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şüpheli park halindeki motosikletleri çalarken görülüyor. Polis, çalındığı tespit edilen bu motosikletlerin herhangi bir saldırıda kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya başladı.

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