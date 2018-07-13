İstanbul Şişli’de kadınların çantalarını gözleyen zanlı, cep telefonunu çaldığı anda kendisini takip eden Güven Timleri tarafından yakalandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güven Timleri ekipleri, sokaklarda güvenliği sağlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde görev yapan sivil Güven Timleri, hareketlerini şüpheli bulduğu Halil İbrahim D.’yi takibe aldı. Özellikle kadınların çantalarını gözleyen Halil İbrahim D.’yi izlemeye başlayan polis ekipleri, zanlının Bulgar Kilisesi Vakfı önünde yürüyen Selin K. adlı genç kadının çantasından cep telefonunu alarak kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Takipteki Halil İbrahim D., Hollywood film sahnelerini andıran bir yöntemle etrafı çevrilerek suçüstü yakalandı.

SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜYÜ AYNI ANDA YAŞADI

Çalınan cep telefonunun 1 dakika sonra zanlının yakalanıp kendisine teslim edilmesiyle Selin K. üzüntü ve sevinci aynı anda yaşadı.

SABIKALI YANKESİCİ ÇIKTI

Yapılan incelemede Halil İbrahim D.’nin yankesicilik suçundan sabıkalı olduğu belirlendi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yankesicinin yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.